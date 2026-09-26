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Состоится IX съезд азербайджанских журналистов - ФОТО

First News Media18:05 - Сегодня
Состоится IX съезд азербайджанских журналистов - ФОТО

26 сентября состоялось заседание Правления Совета прессы Азербайджана.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Совете прессы, сначала в связи с 27 сентября – Днем памяти минутой молчания была почтена память сынов Родины, героически погибших за свободу наших земель.

Открывая заседание, председатель СП Рашад Меджид отметил, что прошло 4 года с момента последнего – VIII съезда азербайджанских журналистов (24 сентября 2022 года), и, согласно Уставу Совета, необходимо организовать новый – IX съезд. Поэтому для подготовки к съезду необходимо сформировать Организационный комитет (ОК).

На заседании была подчеркнута важность учета опыта предыдущих съездов и представительства в ОК всех членов правления СП. Предложение было вынесено на голосование и признано приемлемым.

В ходе обсуждения сроков проведения съезда была подчеркнута возможность его организации 15 октября этого года, и по этому вопросу было принято окончательное решение.

Для оптимизации числа участников было признано приемлемым участие в съезде 2 представителей от ежедневных газет, информационных агентств и 1 представителя от еженедельных газет, журналов, новостных сайтов и журналистских организаций. Предложение было вынесено на голосование и принято.

В ходе обсуждения предстоящего плана работы СП было заявлено, что организации-члены Совета прессы должны представить в ОК имена своих представителей, которые примут участие в съезде, а также список кандидатов в правление до 12 октября. Для этой цели на официальном сайте Совета прессы presscouncil.az будет создан отдельный раздел «IX съезд азербайджанских журналистов».

Первоначально в разделе «IX съезд азербайджанских журналистов» будут размещены две анкеты. В первой анкете организации-члены укажут имена своих кандидатов в правление, а во второй – имена своих представителей, которые примут участие в съезде.

Соответственно, в первой анкете ежедневные газеты и информационные агентства укажут имена 2 представителей, а еженедельные газеты, сайты и журналистские организации – 1 имя представителя и представят его в ОК.

Как известно, правление Совета прессы состоит из 23 членов. Из них 14 представляют журналистов, 9 – представителей общественности. Вторая анкета будет составлена в соответствии с этим распределением. То есть организации-члены укажут имена кандидатов на основе и в количестве, указанном во второй анкете, и представят ее в ОК.

Известно также, что в соответствии с регламентом председатель СП, члены правления, а также контрольно-инспекционная комиссия из 5 человек являются прямыми представителями съезда. ОК счел целесообразным включить в список лиц, которые будут участвовать в съезде с правом голоса, членов Совета старейших журналистов, а также группу журналистов-участников Отечественной войны.

На заседании также было отмечено, что далеко не все организации, являющиеся членами Совета прессы, оплачивают членские взносы, и было обосновано, что данный факт должен влиять на их участие в съезде. Было подчеркнуто, что связь организаций-членов с Советом прессы определяется уплатой членских взносов. Невыполнение существующего обязательства является основанием для ограничения участия в съезде. Поэтому ОК призывает организации, являющиеся членами Совета прессы, погасить задолженность по членским взносам.

Дополнительная информация от Организационного комитета о подготовке к съезду, включая место проведения IX съезда азербайджанских журналистов, будет опубликована в ближайшее время.

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