 Победителю 10-го, юбилейного Гран-при Азербайджана вручен кубок, символизирующий «Страну огней» - ФОТО | 1news.az | Новости
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Победителю 10-го, юбилейного Гран-при Азербайджана вручен кубок, символизирующий «Страну огней» - ФОТО

Феликс Вишневецкий17:40 - Сегодня
Победителю 10-го, юбилейного Гран-при Азербайджана вручен кубок, символизирующий «Страну огней» - ФОТО

В Баку состоялась церемония награждения победителей 10-го, юбилейного Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Победителю гонки - пилоту Mercedes Джорджу Расселу - был вручен кубок, в дизайне которого отражен образ пламени, символизирующий Азербайджан как «Страну огней». На боковых панелях кубка также представлены узоры, вдохновленные традициями азербайджанского ковроткачества.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Второе место в Гран-при Азербайджана занял Макс Ферстаппен (Red Bull Racing), третьим финишировал Исак Хаджар (Red Bull Racing).

Фото: Азертадж

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