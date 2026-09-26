Победителю 10-го, юбилейного Гран-при Азербайджана вручен кубок, символизирующий «Страну огней» - ФОТО

В Баку состоялась церемония награждения победителей 10-го, юбилейного Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Победителю гонки - пилоту Mercedes Джорджу Расселу - был вручен кубок, в дизайне которого отражен образ пламени, символизирующий Азербайджан как «Страну огней». На боковых панелях кубка также представлены узоры, вдохновленные традициями азербайджанского ковроткачества.

Второе место в Гран-при Азербайджана занял Макс Ферстаппен (Red Bull Racing), третьим финишировал Исак Хаджар (Red Bull Racing).

Фото: Азертадж