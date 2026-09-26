 Азербайджан предлагает инвесторам главное - предсказуемость и надежность - МНЕНИЕ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Мнение

Азербайджан предлагает инвесторам главное - предсказуемость и надежность - МНЕНИЕ

Себа Агаева19:26 - Сегодня
Азербайджан предлагает инвесторам главное - предсказуемость и надежность - МНЕНИЕ

Второй Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) в Баку собрал свыше 3000 участников, включая 803 делегата из 70 стран мира, зафиксировав статус республики как ключевого центра притяжения капитала в Евразии.

Своим мнением о том, какие факторы формируют доверие мирового бизнеса и почему крупнейшие мировые структуры с совокупным портфелем в 30 триллионов долларов США выбирают Азербайджан для долгосрочных вложений, с 1news.az поделилась аналитик Эльмира Талыбзаде:

«На мой взгляд, крупных инвесторов привлекает в Азербайджане сочетание стабильности, надежности партнерства и глубоких экономических возможностей. Для бизнеса принципиально важно понимать, насколько последовательно государство проводит свою политику и готово ли оно выполнять долгосрочные обязательства. Поскольку масштабные проекты и крупные инвестиционные фонды, участвующие в нашем Форуме, рассчитаны на десятилетия, предсказуемость имеет прямую экономическую ценность. Опыт успешного сотрудничества Азербайджана с международными компаниями в энергетике, накопленный еще с 1990-х годов, закладывает прочную основу для развития партнерства и в других отраслях.

Перечислю несколько основных фактов:

Первый фактор — репутация Азербайджана как надежного партнера. Ее основа формировалась еще в 1994 году с подписанием соглашения о разделе продукции (PSA), вошедшего в историю как «Контракт века». Четкое выполнение обязательств в 1994–1996 годах и последующее многолетнее сотрудничество укрепили доверие международных компаний. Для крупного инвестора ключевым показателем является способность государства соблюдать договоренности на протяжении десятилетий. Безупречное исполнение международных и финансовых обязательств делает страну максимально привлекательной для долгосрочного партнерства.

Второй фактор — макроэкономическая и политическая стабильность. Крупные проекты требуют значительных вложений и рассчитаны на длительный срок. Инвесторы высоко оценивают предсказуемость государственной политики, устойчивость государственных финансов и уровень долговой нагрузки. Низкое соотношение внешнего государственного долга к ВВП означает минимальную нагрузку на бюджет и создает дополнительные возможности для финансирования ключевых проектов развития. Это укрепляет уверенность международных партнеров в абсолютной способности государства выполнять свои обязательства.

Третий фактор — развитие государственно-частного партнерства (ГЧП). Закон о ГЧП создает надежную правовую основу для привлечения частных инвестиций и передачи бизнесу задач по строительству и эксплуатации ключевой инфраструктуры. Для международных компаний это открывает широкие возможности участия в долгосрочных проектах. Четкое распределение рисков, прав и обязанностей между государством и инвестором обеспечивает высокую предсказуемость и взаимовыгодность такого сотрудничества.

Азербайджан сегодня успешно сотрудничает с ведущими международными игроками — такими компаниями, как Masdar, ACWA Power и BP. Они приносят с собой колоссальный опыт управления, передовые технологии и масштабный иностранный капитал. Прямая заинтересованность государства в привлечении частного сектора формирует благоприятные условия и открывает широкие горизонты для новых инвесторов.

Это уже второй международный инвестиционный форум, и результаты первого весьма показательны. В прошлом году были заключены соглашения на сумму более 10 миллиардов долларов США, из которых свыше 7 миллиардов пришлись на ненефтяной сектор. Такой результат ярко демонстрирует высокий уровень доверия и масштаб интереса мирового капитала к развитию перспективных отраслей Азербайджана за пределами добычи нефти и газа.

Второй показатель привлекательности инвестклимата в Азербайджане для этих финансовых гигантов — география и транспортная инфраструктура. Через Азербайджан проходит Средний коридор, который связывает Китай и Центральную Азию с Европой через Каспий и Южный Кавказ. Здесь же развивается направление Север — Юг. Такое расположение позволяет бизнесу рассматривать страну как площадку для работы сразу с несколькими рынками. При этом сама география еще не гарантирует конкурентных преимуществ. Их создают порт, железные и автомобильные дороги, удобные процедуры и предсказуемые сроки доставки. Для инвестора это конкретный вопрос: сколько будет стоить перевозка и насколько надежно она будет организована. И если брать во внимание все те перебои мировой торговли, которые мы сегодня наблюдаем, то именно Азербайджан может предложить бизнесу участие в развитии этих связей, размещение производства и логистических центров рядом с ними.

Ну и третий, не менее важный показатель, — способность Баку выстраивать прагматичные и взвешенные отношения с самыми разными международными партнерами, что дает ключевое политическое преимущество. Такая гибкая внешнеэкономическая стратегия существенно расширяет возможности для масштабного сотрудничества. В то же время устойчивый приток капитала требует непрерывного совершенствования деловой среды — и именно эта системная работа активно проводится в Азербайджане в последние годы. Сочетание политической стабильности, развитой инфраструктуры и прозрачных правил игры превращает первичный интерес мировых гигантов в их долгосрочное присутствие в стране».

Поделиться:
219

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял участие в Азербайджанском международном инвестиционном ...

Спорт

Джордж Расселл выиграл Гран-при Азербайджана Формулы-1 - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Мнение

30 триллионов: Баку собрал верхушку глобального финансового олимпа

Общество

В Шуше состоялся благотворительный концерт «Карабахская ночь» - ФОТО

Мнение

Азербайджан предлагает инвесторам главное - предсказуемость и надежность - МНЕНИЕ

30 триллионов: Баку собрал верхушку глобального финансового олимпа

География, доверие, инвестиции: Азербайджан расширяет пространство возможностей

Кюрмюк — не «Эрети»! Патриархия Грузии наступает на старые грабли Кешикчидага

Выбор редактора

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новости для вас

«Арцахская» повестка получает новую культурную инфраструктуру в Армении

Она возвращает Карабах к жизни: история женщины-кинолога, которая каждый день ищет мины - в интервью 1news.az

«Филизчай», «Сёюдлю», «Насирваз»: золотой потенциал Азербайджана в цифрах и проектах

В Азербайджане будут изучать албанское христианское наследие на территории Армении. Почему это важно?

Последние новости

Азербайджан предлагает инвесторам главное - предсказуемость и надежность - МНЕНИЕ

Сегодня, 19:26

Азербайджан и ФАО обсудили усиление климатической деятельности - ФОТО

Сегодня, 19:16

Ильхам Алиев принял участие в Азербайджанском международном инвестиционном форуме - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 19:06

Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен многосторонней системе, обеспечивающей реальные результаты - ФОТО

Сегодня, 18:45

Макс Ферстаппен: Я был близок к Расселлу, но недостаточно

Сегодня, 18:20

Состоится IX съезд азербайджанских журналистов - ФОТО

Сегодня, 18:05

Айзек Хаджар: Я очень доволен подиумом в Баку

Сегодня, 17:55

Победителю 10-го, юбилейного Гран-при Азербайджана вручен кубок, символизирующий «Страну огней» - ФОТО

Сегодня, 17:40

Трамп: Иран не может владеть ядерным оружием

Сегодня, 17:35

В доме в центре Афин при взрыве погибли шесть человек

Сегодня, 17:25

Ильхам Алиев встретился с президентом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда

Сегодня, 17:13

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за основным заездом Гран-при Азербайджана Формула 1 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:04

Макрон допустил переизбрание на новый президентский срок

Сегодня, 17:00

Джордж Расселл выиграл Гран-при Азербайджана Формулы-1 - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:53

В результате взрыва на северо-западе Пакистана 11 человек погибли, ещё 30 получили ранения

Сегодня, 16:49

Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Международной автомобильной федерации

Сегодня, 16:36

Совет по медиа и вещанию выразил обеспокоенность кампанией против страны в турецких СМИ

Сегодня, 16:00

В Баку мужчина под предлогом помощи у банкомата похитил 2400 манатов

Сегодня, 15:50

Два автомобиля столкнулись в Губинском районе

Сегодня, 15:45

Президент Ирана исключил встречу с Трампом

Сегодня, 15:25
Все новости
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня исполняется три года событию, которое навсегда изменило ход современной истории Азербайджана и расставило все точки над «i» в вопросе20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37