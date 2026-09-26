Азербайджан предлагает инвесторам главное - предсказуемость и надежность - МНЕНИЕ

Второй Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) в Баку собрал свыше 3000 участников, включая 803 делегата из 70 стран мира, зафиксировав статус республики как ключевого центра притяжения капитала в Евразии.

Своим мнением о том, какие факторы формируют доверие мирового бизнеса и почему крупнейшие мировые структуры с совокупным портфелем в 30 триллионов долларов США выбирают Азербайджан для долгосрочных вложений, с 1news.az поделилась аналитик Эльмира Талыбзаде:

«На мой взгляд, крупных инвесторов привлекает в Азербайджане сочетание стабильности, надежности партнерства и глубоких экономических возможностей. Для бизнеса принципиально важно понимать, насколько последовательно государство проводит свою политику и готово ли оно выполнять долгосрочные обязательства. Поскольку масштабные проекты и крупные инвестиционные фонды, участвующие в нашем Форуме, рассчитаны на десятилетия, предсказуемость имеет прямую экономическую ценность. Опыт успешного сотрудничества Азербайджана с международными компаниями в энергетике, накопленный еще с 1990-х годов, закладывает прочную основу для развития партнерства и в других отраслях.

Перечислю несколько основных фактов:

Первый фактор — репутация Азербайджана как надежного партнера. Ее основа формировалась еще в 1994 году с подписанием соглашения о разделе продукции (PSA), вошедшего в историю как «Контракт века». Четкое выполнение обязательств в 1994–1996 годах и последующее многолетнее сотрудничество укрепили доверие международных компаний. Для крупного инвестора ключевым показателем является способность государства соблюдать договоренности на протяжении десятилетий. Безупречное исполнение международных и финансовых обязательств делает страну максимально привлекательной для долгосрочного партнерства.

Второй фактор — макроэкономическая и политическая стабильность. Крупные проекты требуют значительных вложений и рассчитаны на длительный срок. Инвесторы высоко оценивают предсказуемость государственной политики, устойчивость государственных финансов и уровень долговой нагрузки. Низкое соотношение внешнего государственного долга к ВВП означает минимальную нагрузку на бюджет и создает дополнительные возможности для финансирования ключевых проектов развития. Это укрепляет уверенность международных партнеров в абсолютной способности государства выполнять свои обязательства.

Третий фактор — развитие государственно-частного партнерства (ГЧП). Закон о ГЧП создает надежную правовую основу для привлечения частных инвестиций и передачи бизнесу задач по строительству и эксплуатации ключевой инфраструктуры. Для международных компаний это открывает широкие возможности участия в долгосрочных проектах. Четкое распределение рисков, прав и обязанностей между государством и инвестором обеспечивает высокую предсказуемость и взаимовыгодность такого сотрудничества.

Азербайджан сегодня успешно сотрудничает с ведущими международными игроками — такими компаниями, как Masdar, ACWA Power и BP. Они приносят с собой колоссальный опыт управления, передовые технологии и масштабный иностранный капитал. Прямая заинтересованность государства в привлечении частного сектора формирует благоприятные условия и открывает широкие горизонты для новых инвесторов.

Это уже второй международный инвестиционный форум, и результаты первого весьма показательны. В прошлом году были заключены соглашения на сумму более 10 миллиардов долларов США, из которых свыше 7 миллиардов пришлись на ненефтяной сектор. Такой результат ярко демонстрирует высокий уровень доверия и масштаб интереса мирового капитала к развитию перспективных отраслей Азербайджана за пределами добычи нефти и газа.

Второй показатель привлекательности инвестклимата в Азербайджане для этих финансовых гигантов — география и транспортная инфраструктура. Через Азербайджан проходит Средний коридор, который связывает Китай и Центральную Азию с Европой через Каспий и Южный Кавказ. Здесь же развивается направление Север — Юг. Такое расположение позволяет бизнесу рассматривать страну как площадку для работы сразу с несколькими рынками. При этом сама география еще не гарантирует конкурентных преимуществ. Их создают порт, железные и автомобильные дороги, удобные процедуры и предсказуемые сроки доставки. Для инвестора это конкретный вопрос: сколько будет стоить перевозка и насколько надежно она будет организована. И если брать во внимание все те перебои мировой торговли, которые мы сегодня наблюдаем, то именно Азербайджан может предложить бизнесу участие в развитии этих связей, размещение производства и логистических центров рядом с ними.

Ну и третий, не менее важный показатель, — способность Баку выстраивать прагматичные и взвешенные отношения с самыми разными международными партнерами, что дает ключевое политическое преимущество. Такая гибкая внешнеэкономическая стратегия существенно расширяет возможности для масштабного сотрудничества. В то же время устойчивый приток капитала требует непрерывного совершенствования деловой среды — и именно эта системная работа активно проводится в Азербайджане в последние годы. Сочетание политической стабильности, развитой инфраструктуры и прозрачных правил игры превращает первичный интерес мировых гигантов в их долгосрочное присутствие в стране».