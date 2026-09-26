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В регионах Азербайджана ожидаются град, мокрый снег и паводки

First News Media20:06 - Сегодня
В регионах Азербайджана ожидаются град, мокрый снег и паводки

В ряде регионов Азербайджана с вечера 28 сентября до полудня 30 сентября ожидается нестабильная погода.

Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

С вечера понедельника, начиная с западных районов страны, пройдут дожди. Местами осадки будут интенсивными, ожидается град.

В ночные часы 29 сентября в высокогорных районах возможен мокрый снег.

В связи с ожидаемыми осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках. На отдельных реках Большого и Малого Кавказа, а также Лянкяран-Астаринского региона возможны кратковременные паводки и сели.

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