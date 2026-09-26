Айзек Хаджар: Я очень доволен подиумом в Баку

Пилот Red Bull Айзек Хаджар, занявший третье место на Гран-при Азербайджана, заявил, что очень рад своему первому в карьере подиуму.

Как передает 1news.az, об этом Хаджар заявил в интервью после гонки.

«Я счастлив. Я чувствую себя сильным, и в этот уик-энд я двигался вперед шаг за шагом. На этой трассе (в Баку – ред.) очень быстро можно оказаться в стене, а мне это было совсем не нужно. Поэтому я медленно наращивал уверенность, и такой подход позволил добиться результата. Это мой первый подиум, добытый благодаря чистому темпу, так что я очень доволен», — сказал он.