1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Новые визиты «Мобильной глазной клиники» Azercell

Сегодня в 18:50 ~ 2 минуты на чтение 225
Новые визиты «Мобильной глазной клиники» Azercell

Компания Azercell, которая стремится упростить жизнь людей с помощью современных технологий и эффективных решений, продолжает организовывать бесплатные  офтальмологические обследования.

В течение октября "Мобильная глазная клиника" Azercell провела осмотр учеников Насиминского и Ази Аслановского филиала Республиканского Центра развития детей и молодежи № 2. В рамках визита клиники в Сабунчинский район, поселок Бакиханова была оказана медицинская помощь детям из малообеспеченных семей, а также детям с ограниченными возможностями. В целом в октябре услугами клиники воспользовались около 100 детей.

"Мобильная глазная клиника" Azercell, начавшая свою деятельность 1 июня 2011 года - в Международный день защиты детей, оснащена новейшим медицинским оборудованием. Услугами "Мобильной глазной клиники", созданной с целью обеспечения офтальмологического обследования и профилактики глазных заболеваний у детей, лишенных родительской опеки, также пользуются престарелые лица, малообеспеченные семьи и вынужденные переселенцы.

Отметим, что обследование и лечение проводится Общественным Объединением "Xəzər Qayğıkeşlik Layihəsi", при поддержке Azercell.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в [email protected]

Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО “Azercell Telekom” было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%;  территориальный охват по стране - 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%.  Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7,  Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Абшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G  Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов “İnvestors İn People".

На правах рекламы

WhatsApp

225

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены