Очередной успех режиссера Эльмара Байрамова в Голливуде – ФОТО – ВИДЕО

Переехавший несколько лет назад в США азербайджанский режиссер Эльмар Байрамов продолжает покорять американский кинобизнес.

На днях приключенческий боевик Э.Байрамова «Let me run» получил награду ежемесячного конкурса фильмов для кинематографистов всего мира New York Cinematography Awards в номинации «Best USA Film», о чем подробнее читайте здесь.

Рассказанная в фильме «Let me run» история молодого человека по имени Орхан, ставшего инвалидом в результате травмы, но не сдавшегося, продолжает покорять Голливуд и вновь номинирована на очередную фестивальную премию, о чем Э.Байрамов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Эльмар Байрамов и его картина «Let me run» вошли в число полуфиналистов Hollywood International Moving Pictures Film Festival в следующих номинациях – «Best director» (лучший режиссер) и «Best action/thriller» (лучший боевик/триллер).

Hollywood International Moving Pictures Film Festival проводится ежеквартально – вручение фестивальных наград происходит в голливудской Raleigh Studios и ведется в прямом эфире, как и предшествующий ей проход участников фестиваля по красной ковровой дорожке. Основная цель фестиваля состоит в поддержке кинематографистов со всего мира и вдохновение их на создание новых креативных работ.

Отметим, что ранее проект «Let me run» также был отмечен на Los Angeles Cinematography Awards, где стал победителем в двух номинациях «Best Sound» и «Best Aerial Cinematography» - картина была признана лучшей в номинации «Best Action/Adventure» и на Canadian & International Short Film Festival, прошедшем в Торонто в ноябре.

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В.Ф, Г.Р.