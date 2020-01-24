Официально решен вопрос о концерте «Bu şəhərdə» в Сумгайыте - ФОТО

Участники юмористического проекта «Bu şəhərdə» Рафаэль Искандеров, Джошгун Рагимов и Мушфиг Аббасов поделились в социальной сети Instagram новой информацией о концерте в Сумгайыте, разрешение на который не могли получить долгое время.

Напомним, что ранее на странице «Bu şəhərdə» в Instagram появилась информация о том, что проект не может получить официального разрешения на выступление в Сумгайыте от Исполнительной власти города, в связи с чем участники заявили об отмене намеченного на начало марта 2020 года концерта.

Но, судя по новому сообщению в соцсети, выступление «Bu şəhərdə» в Сумгайыте все-таки состоится и будет проходить не два дня, как было запланировано ранее (1 и 2 марта), а три – первый концерт состоится 28 февраля.

«Друзья, мы получили разрешение на концерт в Сумгайыте», - говорится в обращении участников «Bu şəhərdə» к подписчикам в Instagram.

Концерт юмористического проекта пройдет в Сумгайытском государственном драматическом театре.

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В.Ф, Г.Р.