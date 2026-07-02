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Вынесен приговор тиктокеру Arzum 9999 - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:43 - Сегодня
Вынесен приговор тиктокеру Arzum 9999 - ВИДЕО

Тиктокер Ильдуза Гаджиева, известная под ником Arzum 9999, обвиняемая в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого один человек погиб, а другой получил травмы, а также в оставлении места аварии, приговорена к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы. 

После оглашения приговора она была взята под стражу прямо в зале суда, сообщает 1news.az со ссылкой на Report.az.

Соответствующий приговор был оглашен на заседании Хазарского районного суда.

Напомним, что на одном из предыдущих судебных заседаний государственный обвинитель просил назначить блогеру наказание в виде 5 лет и 9 месяцев лишения свободы.

Авария произошла в июне 2025 года в поселке Мярдякян Хазарского района – в результате ДТП погиб Амаль Меликов, а Санубар Мурадова получила телесные повреждения.

По версии следствия, после совершения аварии Ильдуза Гаджиева покинула место происшествия. Ей были предъявлены обвинения по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) и статье 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) Уголовного кодекса Азербайджана.

Отметим, что после аварии видеозапись момента ДТП распространилась в социальных сетях.

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