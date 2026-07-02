В Таиланде 11-летний мальчик на автомобиле насмерть сбил восемь монахов, еще 18 пострадали

В Таиланде в результате наезда автомобиля, которым управлял 11-летний мальчик, погибли восемь монахов, еще 18 получили травмы, сообщает Bangkok Post.

По данным издания, пятеро монахов скончались на месте происшествия, еще трое умерли позже в больнице. Состояние 13 из 18 пострадавших оценивается как тяжелое.

Трагедия произошла в районе Муанг провинции Мукдахан. По предварительной версии, 11-летний мальчик с особенностями развития без разрешения взял автомобиль своего отца и, направляясь в сторону района Муанг, совершил наезд на группу монахов, совершавших пешее паломничество.

По факту произошедшего проводится расследование. Мальчика доставили в полицейский участок, где с ним работают правоохранители.