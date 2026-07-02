Турецкого комика задержали после шуток о религиозных ценностях
Турецкого стендап-комика Дениза Гекташа задержали в аэропорту Стамбула по обвинению в публичном оскорблении религиозных ценностей.
Об этом сообщает газета BirGün со ссылкой на прокуратуру.
По данным издания, поводом для возбуждения уголовного дела стало стендап-выступление артиста, в котором он сатирически высказывался о политике президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Запись шоу набрала более 7 млн просмотров на YouTube.
В прокуратуре заявили, что после публикации видео в Президентский центр коммуникаций (CIMER) поступило 185 жалоб от граждан, после чего было начато расследование.
«Главная прокуратура начала расследование в отношении подозреваемого Дениза Гекташа, публикации которого в социальных сетях содержат признаки преступления», — говорится в заявлении ведомства.
На момент возбуждения дела комик находился за пределами Турции. В местных СМИ появились сообщения о его возможной эмиграции, однако Гекташ их опроверг.
«Я пробуду в этой стране еще много лет. Если мое присутствие в Турции потребуется, я вернусь первым же рейсом», — написал артист в социальных сетях.
Как отмечает BirGün, Гекташ добровольно вернулся в Турцию, после чего был задержан в аэропорту Стамбула.