Пашинян: ведется работа по открытию автомагистрали для международных грузоперевозок от границы с Азербайджаном до Турции
На севере Армении рассматривается возможность открытия платных автомобильных дорог для международных грузоперевозок.
Как сообщает Sputnik Armenia, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Он вновь подчеркнул, что кратчайший маршрут из Центральной Азии в Европу проходит через Армению, в частности через северные регионы страны.
По словам Пашиняна, в настоящее время совместно с Европейским союзом ведется работа по открытию для международных грузоперевозок автомагистрали, проходящей от Газахского района Азербайджана в направлении армянских городов Иджеван, Ванадзор, Гюмри и Ахурик на границе с Турцией.
“Реализовать этот проект очень легко. Для этого необходимо лишь политическое согласие”, — отметил армянский лидер.