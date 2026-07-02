Глава МИД Азербайджана встретился со спецпосланником генсека ООН

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу со специальным посланником генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жаном Тодтом, который находится с визитом в стране.

Как сообщили в МИД Азербайджана, стороны обсудили текущее сотрудничество между Азербайджаном и ООН, вопросы международного взаимодействия в сфере безопасности дорожного движения, а также глобальные инициативы в этой области.

Джейхун Байрамов рассказал о проводимых в стране реформах, направленных на достижение Целей устойчивого развития, совершенствование современной и безопасной транспортной системы и повышение уровня безопасности на дорогах. Он отметил реализуемые проекты по модернизации транспортной инфраструктуры, внедрению цифровых технологий и развитию дорожной сети, подчеркнув, что масштабные инфраструктурные проекты продолжаются по всей стране, в том числе на освобожденных от оккупации территориях.

В свою очередь Жан Тодт представил информацию о своей деятельности в качестве специального посланника генерального секретаря ООН, рассказал о международных усилиях по снижению числа дорожно-транспортных происшествий и укреплению сотрудничества в этой сфере. Он положительно оценил предпринимаемые Азербайджаном меры по повышению безопасности дорожного движения и отметил достигнутые результаты, выразив заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия.

Также в ходе встречи были рассмотрены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.