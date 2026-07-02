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Глава МИД Азербайджана встретился со спецпосланником генсека ООН

First News Media18:16 - Сегодня
Глава МИД Азербайджана встретился со спецпосланником генсека ООН

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу со специальным посланником генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жаном Тодтом, который находится с визитом в стране.

Как сообщили в МИД Азербайджана, стороны обсудили текущее сотрудничество между Азербайджаном и ООН, вопросы международного взаимодействия в сфере безопасности дорожного движения, а также глобальные инициативы в этой области.

Джейхун Байрамов рассказал о проводимых в стране реформах, направленных на достижение Целей устойчивого развития, совершенствование современной и безопасной транспортной системы и повышение уровня безопасности на дорогах. Он отметил реализуемые проекты по модернизации транспортной инфраструктуры, внедрению цифровых технологий и развитию дорожной сети, подчеркнув, что масштабные инфраструктурные проекты продолжаются по всей стране, в том числе на освобожденных от оккупации территориях.

В свою очередь Жан Тодт представил информацию о своей деятельности в качестве специального посланника генерального секретаря ООН, рассказал о международных усилиях по снижению числа дорожно-транспортных происшествий и укреплению сотрудничества в этой сфере. Он положительно оценил предпринимаемые Азербайджаном меры по повышению безопасности дорожного движения и отметил достигнутые результаты, выразив заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия.

Также в ходе встречи были рассмотрены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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