«Самая красивая девочка в мире» Тилан Блондо вышла замуж за внука Джейн Биркин - ФОТО

25-летняя французская модель Тилан Блондо, получившая в детстве мировую известность благодаря титулу «самой красивой девочки в мире», вышла замуж за музыканта и диджея Бена Атталя.

Свадебная церемония состоялась в Париже и носила приватный характер.

Избранником модели стал 29-летний музыкант и диджей Бен Атталь. Он - сын актрисы Шарлотты Генсбур и режиссера Ивана Атталя, а также внук композитора Сержа Генсбура и актрисы Джейн Биркин.

После торжества модель обратилась к фотографам и представителям СМИ, отметив в Instagram Stories, что уважает работу папарацци, однако была огорчена тем, что некоторые из них проникли в здание парижской мэрии и опубликовали видео с церемонии, которая, по ее словам, должна была остаться личным моментом.

Напомним, что Тилан Блондо начала карьеру в модельном бизнесе в пятилетнем возрасте. Уже в раннем детстве она сотрудничала с известными мировыми брендами, а в семь лет получила неофициальный титул «самой красивой девочки в мире» после публикации в детском приложении журнала Vogue. Впоследствии Т.Блондо стала лицом множества модных кампаний и продолжила успешную карьеру в индустрии.