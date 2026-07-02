С 1 июля в Польше вступили в силу новые ограничения для украинских беженцев, предусматривающие прекращение государственного финансирования проживания большинства из них в центрах коллективного размещения.

Как сообщает TVN24, бесплатное проживание сохранят лишь отдельные категории граждан, включая людей с инвалидностью, беременных женщин, а также пенсионеров, не получающих польскую пенсию и не имеющих родственников в стране.

Новые правила затронут около 40% жителей центров размещения. По оценкам их руководителей, многие семьи, в первую очередь одинокие матери с детьми, будут вынуждены искать новое жилье.

При этом польские власти объясняют изменения постепенным сворачиванием программы поддержки. В МВД страны заявили, что большинство граждан Украины уже работают, поэтому действие специальных мер помощи больше не является необходимым.

В свою очередь омбудсмен Польши предупредил, что ограничение доступа к центрам коллективного размещения может ухудшить положение украинских беженцев и повысить риск бездомности. Власти заявили, что наиболее сложные случаи будут рассматриваться в индивидуальном порядке.