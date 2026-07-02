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В Баку состоялось II официальное заседание Бюро COP10 - ФОТО

First News Media17:47 - Сегодня
В Баку состоялось II официальное заседание Бюро COP10 - ФОТО

В Баку состоялось II официальное заседание Бюро 10-й сессии Конференции государств-участников Конвенции (COP10).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, к заседанию, прошедшему под председательством председателя Бюро COP10, министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фарида Гаибова, в онлайн-формате подключились представители Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также Специального европейского комитета по WADA Совета Европы (Ad Hoc), государства-наблюдатели и другие вице-президенты Бюро.

На заседании выступили исполнительный секретарь Конвенции, директор по социальной политике и инклюзивности Сектора социальных и гуманитарных наук ЮНЕСКО Густаво Мерино, председатель Комитета одобрения Люк Маккенн, а также министр молодежи и спорта Ф. Гаибов.

Отметим, что накануне в Баку в рамках Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте состоялось III официальное заседание Комитета по утверждению Фонда по искоренению допинга в спорте.

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