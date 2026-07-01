Изменились правила для азербайджанцев, направляющихся в Россию

С сегодняшнего дня вступают в силу новые правила для граждан Азербайджана, въезжающих в Россию без визы.

С 1 июля граждане стран с безвизовым режимом с Россией, включая Азербайджан, обязаны использовать мобильное приложение "Gosuslugi RuID" при въезде в страну, сообщает сайт Российского союза туриндустрии (РСТ).

Согласно новым правилам, граждане Азербайджана, планирующие поездку в Россию, должны подать соответствующее заявление через приложение "Gosuslugi RuID" не позднее чем за 72 часа до въезда в страну.

Правило не распространяется на граждан Беларуси, детей до 6 лет, дипломатов, владельцев служебных паспортов и членов официальных делегаций.