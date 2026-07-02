В похоронах Хаменеи от Азербайджана примут участие Сахиба Гафарова, Шахин Мустафаев и другие официальные лица

В похоронах бывшего Верховного лидера Ирана Сейида Али Хаменеи примет участие делегация из Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, в состав делегации вошли председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, вице-премьер Шахин Мустафаев, премьер-министр Нахчыванской Автономной Республики Джаббар Мусаев и другие официальные лица.

Церемония прощания с Али Хаменеи состоится 4–5 июля в комплексе Мосалла в Тегеране, после чего его тело будет перевезено в город Кум.

Затем, согласно завещанию, похороны пройдут 9 июля в Мешхеде.

Напомним, Сейид Али Хаменеи был убит 28 февраля вместе с членами своей семьи в результате совместной атаки США и Израиля на Тегеран. После этого новым Верховным лидером Ирана был избран его сын Моджтаба Хаменеи.