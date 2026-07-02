Командующий ВВС Азербайджана принял участие в ряде мероприятий в рамках учений «Анатолийский орел – 2026» - ФОТО

Заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Намиг Исламзаде находится с официальным визитом в Турции.

Информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджана.

Согласно плану, генерал-лейтенант Н.Исламзаде принял участие в ряде мероприятий в рамках международных лётно-тактических учений «Анатолийский орел - 2026» и встретился с личным составом.

Руководитель азербайджанской делегации полковник Заур Мамедов доложил командующему ВВС о ходе учений и поставленных задачах. Заместитель министра высоко оценил профессионализм, проявленный личным составом в ходе учений.

Затем состоялась встреча между генерал-лейтенантом Намигом Исламзаде и командующим ВВС Турции генералом армии Зией Джемалем Кадыоглу.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между нашими странами в сфере военной авиации, а также подчеркнута важность совместных учений и взаимного обмена опытом.

Командующие Военно-воздушными силами обеих стран понаблюдали за ходом учений с воздуха, а также ознакомились с образцами военного вооружения и техники, представленными на выставке в рамках учений.