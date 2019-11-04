Оглашены приговоры фигурантам резонансного дела в Караганде, в котором были замешаны армяне

В Караганде 4 ноября огласили приговор по делу о массовой драке в новогоднюю ночь в ресторане «Древний Рим», закончившейся убийством 23-летнего местного жителя Рахымжана Жансеитова.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на казахстанские СМИ, 23-летнего подсудимого Юсифа Нурулу суд признал виновным в убийстве и приговорил к 19 годам лишения свободы.

Всего на скамье подсудимых было 13 человек. Четырех из обвиняемых в хулиганстве суд приговорил к трем годам лишения свободы, шестерых подсудимых - к ограничению свободы сроком на четыре с половиной года каждого. Еще двоих фигурантов суд освободил от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшей стороной.

Четырех осужденных иностранцев - трех граждан Армении и одного гражданина Узбекистана - суд постановил сразу после отбытия наказания выдворить из страны, запретив им въезд в Казахстан в течение последующих пяти лет.

Подсудимого Илью Щ., который во время расследования и судебного разбирательства находился под залогом, суд постановил взять под стражу. На оглашение приговора он не явился, в связи с чем судья объявил, что в отношении него будет вынесено отдельное постановление.

В ходе прений прокурор просил приговорить 23-летнего Юсифа Нурулу к 20 годам лишения свободы. Для остальных фигурантов гособвинитель запросил по шесть лет лишения свободы. Как заявил в суде прокурор Адиль Даутов, преступление вызвало общественный резонанс, создав угрозу дестабилизации в стране.

Обвиняемые ранее говорили в суде, что не думали, что к этому делу будет приковано общественное внимание. Одни подсудимые частично согласились с предъявленными обвинениями, другие заявили о полном несогласии с обвинением. Некоторые подсудимые, ранее заявившие, что следователь «переформулировал их показания», просили не лишать их свободы и переквалифицировать статью обвинения.

Отец убитого Рахымжана Жансеита в ходе процесса заявил иск о возмещении морального вреда в размере 30 миллионов тенге. Все, кроме подсудимого Юсифа Нурулу, возместили свою часть заявленной суммы.

Драка на территории ресторана «Древний Рим» произошла в ночь на 1 января 2019 года. По данным обвинения, Рахымжан Жансеит приехал в ресторан по просьбе друзей, когда там уже произошла перепалка, и был избит несколькими мужчинами, один из фигурантов нанес ему три ножевых ранения - в голову, туловище и ногу. Тело Жансеита обнаружили утром 1 января, через несколько часов после драки. По данным обвинения, он скончался в результате потери крови.

По версии обвинения, удары ножом наносили двое — Юсиф Нурулу, который, как говорится в материалах дела, ранил трех человек, и Нарек Г., которому вменяют нанесение ножом ран двум парням (они выжили). Нарек Г. после инцидента был объявлен в розыск, задержан в России, его дело выделено в отдельное производство. Вопрос его экстрадиции не решен.

Разбирательство по этому делу стартовало в начале сентября, через девять месяцев после инцидента. Слушания проходили в зале следственного изолятора.

Массовая драка с убийством у ресторана «Древний Рим» вызвала напряженность в обществе и за пределами Казахстана. В мессенджерах и социальных сетях распространилась информация, что в драке участвовали представители армянской диаспоры. Власти Казахстана и Армении заявили, что это был бытовой конфликт и «следует строго исключить попытки придать ему межнациональную окраску».

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А.С., Э.Т.