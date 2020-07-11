Оштрафовано свыше 70 тысяч нарушителей карантина 

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Сотрудники Министерства внутренних дел Азербайджана в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) проверяют водителей и пассажиров автомобилей на дорогах республики.

Как заявил 1news.az начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД АР, полковник полиции Кямран Алиев, устанавливаются лица, не имеющие соответствующего разрешения на выход из дома, проверяются их данные.

«В отношении нарушителей принимаются предусмотренные законом меры. В частности, в целом к административной ответственности за нарушение особого карантинного режима в Азербайджане привлечено свыше 70 тысяч участников дорожного движения.

Кроме того, 3000 человек оштрафованы за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах. 45 арестованы», - подчеркнул К.Алиев.

Тимур Рзаев

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