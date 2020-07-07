Могут ли члены семьи пользоваться по SMS и рабочему разрешению одним автомобилем – ОФИЦИАЛЬНО

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Как известно, в связи с продлением карантинного режима с 5 июля в SMS-обращении за разрешением на поездку на личных автомобилях водителям рекомендуется после серии и номера удостоверения гражданина Азербайджана писать госномер автомобиля.

Например: 2 AZE 1111111 90TT010, где 2 – цифра обращения, а далее идут серия и номер удостоверения личности, после чего - госномер автомобиля.

В связи с этим у многих наших читателей возникло несколько вопросов. В частности, что делать, если два члена семьи пользуются одним автомобилем? Может ли, к примеру, муж утром пользоваться им по SMS-разрешению 2 часа, а жена по своему SMS-разрешению – два часа вечером? И как быть, если у жены, предположим, есть разрешение на работу в карантин (со вписанным в ним номером автомобиля), а муж может выходить по SMS-разрешению на 2 часа – могут ли они оба (каждый в свое время) пользоваться принадлежащей семье машиной?

Комментируя ситуацию, начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД АР, полковник полиции Кямран Алиев заявил 1news.az, что разрешения выдаются в первую очередь гражданину, а не автомобилю.

«Гражданам не стоит беспокоиться по этому поводу. Если в семье муж и жена (или другие члены семьи) владеют и управляют одним автомобилем (например, по доверенности), то каждый может пользоваться им по своему SMS-разрешению без ограничений. На карантинных постах в первую очередь проверяется действительность (наличие и срок действия) полученного гражданином SMS-разрешения или рабочего разрешения.

Если гражданин имеет рабочее или SMS-разрешение, а также право управлять автомобилем, на котором он едет, никаких проблем при проверке не возникнет. То есть члены семьи в разное время суток могут без ограничения управлять (пользоваться) принадлежащим семье автомобилем каждый по своему разрешению и в сроки, пока оно действительно.

Если же семья куда-то направляется вместе на своем автомобиле, то, даже если водитель имеет рабочее разрешение на поездки в карантин, каждый совершеннолетний член семьи должен предварительно получить соответствующее SMS-разрешение, чтобы находиться вместе с ним в салоне», - подчеркнул К.Алиев.

Тимур Рзаев

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