Памяти нашего друга Тогрула Багирова

Сегодня, 29 января – день памяти прекрасного Человека и большого Друга нашей редакции Тогрула Багирова. Год назад его внезапный уход из жизни шокировал не только его родных, друзей и коллег, но и всех, кто был знаком с Тогрул муаллимом.

Президент Московского Международного нефтяного клуба, председатель Бакинского Фонда наследия Нобелей, эксперт ООН по проблемам глобальной энергетики – вот далеко не полный перечень всех ипостасей этого удивительного человека.

Весной 2013 года мы впервые встретились с ним для интервью в рубрику «Формула успеха», быть героем которой он подходил как никто другой. «Моя формула успеха – это сочетание трех «столпов»: порядочности, честности, искренней любви – к родине и семье. И она не менялась на протяжении моей жизни. Я никогда не ставил во главу угла деньги, я не допускал даже мысли, что можно перешагнуть через мать, отца, семью, друга, Родину, причем, в широком смысле этого слова», - сказал тогда Тогрул муаллим.

Читайте по теме:

Тогрул Багиров: «Я не занимался тем, что называют «делать просто деньги», потому что цели «просто заработать» у меня не было никогда»

То первое интервью с Тогрулом Багировым стало началом его большой и теплой дружбы с нашей редакцией. Буквально в каждый свой приезд в Баку Тогрул муаллим обязательно звонил нам, и мы не раз встречались с ним в Фонде наследия Нобелей, которому он дал новую жизнь, ведь Фонд был восстановлен за счет собственных средств Тогрул муаллима.

Вот, как он сам рассказывал об этом: «В 2002 году Ильхам Алиев – в то время первый вице-президент ГНКАР - попросил меня разобраться с ответом на пришедшее на его имя письмо, отправленное Майклом Нобелем (в то время председатель общества семьи Нобелей). Осознав, насколько это общение может оказаться важным для Азербайджана, я пригласил его в Баку, и в сентябре 2003 года сюда впервые приехали 18 членов семьи Нобелей. Именно тогда и берет начало этот глобальный нобелевский проект. Уже через год был создан Бакинский Фонд наследия Нобелей, и у государства было выкуплено историческое здание – «Вилла Петролеа», фамильная резиденция братьев Нобелей в Баку, которая на тот момент представляла собой скорее руины».

По словам Тогрул муаллима, он не сомневался, что государство непременно оказало бы ему помощь в восстановлении Фонда, но, как он сам признался в том интервью, хотел сделать это именно сам: «Во-первых, мне действительно стало интересно, ведь я, как вы помните, историк. Во-вторых, я интуитивно понимал, что это может стать началом чего-то глобального, что в итоге будет способствовать поднятию престижа моей исторической Родины. И я не ошибся: после реставрации на «Вилле Петролеа» разместились Музей братьев Нобелей, международный конференц-центр и Бакинский нобелевский нефтяной клуб».

Тогрул муаллим звонил нам не только по работе, чтобы рассказать о каких-то очередных важных событиях в его жизни. Он всегда чутко реагировал на любые события на его Родине и всегда был с нами на связи.

Читайте по теме:

Тогрул Багиров: «В Азербайджане фактически состоялся референдум, на котором Ильхам Алиев получил всенародное доверие»

Тогрул муаллим относился к нашей редакции как к своим друзьям, и мы ощущали его искреннее отношение к нам со дня знакомства. Потому что и жил, и дружил он от души и по-настоящему.

Год назад, 29 января 2019 года наша редакция потеряла большого и настоящего Друга…

Спустя 40 дней с ухода из жизни Тогрул муаллима телеканал СВС выпустил трогательный фильм «Открытое письмо Тогрулу Багирову», который мы рекомендуем посмотреть всем, особенно, тем, кому не повезло лично знать этого человека.

Читайте по теме:

Памяти Тогрула Багирова. «Огонь, которым горел Тогрул, не погас, он везде, в самой Природе» - ФОТО - ВИДЕО

А в конце декабря 2019 года в свет вышла книга Тогрула Багирова «Великая игра: История о том, как начались нефтяные войны» («THE GREAT GAME: THE STORY OF HOW THE OIL WARS BEGAN»). Хотелось сказать, что это удивительно, но нет – это вполне логично и в его духе, что Тогрул муаллим и сегодня продолжает радовать всех тех, кого он искренне любил. Он и сейчас, после ухода из жизни, доказывает свою любовь к родному Азербайджану.

Уместить в одну статью всю многогранность и величие этого светлого человека невозможно.

Мы можем лишь сказать: «Спасибо Вам, Тогрул муаллим, что Вы были. Мы всегда будем Вас помнить. Светлая Вам память».

Allah rəhmət eləsin!

1news.az