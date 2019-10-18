«Папа, прости, я вырос…»: Рэпер Орхан Зейналлы спел о конфликте отцов и детей - ВИДЕО

В Сети презентован официальный саундтрек социальной драмы «Sonuncu Pərdə», исполненный проживающим в США азербайджанским рэпером Орханом Зейналлы (Aid).

Презентация трека «Atalar və Oğullar» в день премьеры драмы «Sonuncu Pərdə» - композиция о проблемах отцов и детей звучит в финале фильма, в котором показана история о том, как личная выгода может стать выше дружбы, совести, человечности и любви.

Главная тема как фильма, так и его основного саундтрека в исполнении О.Зейналлы – это конфликт поколений и вечная проблема отцов и детей, которая в «Sonuncu Pərdə» завершается трагедией.

Трек «Atalar və Oğullar» был на ура встречен поклонниками музыканта, набрав за день около 20.000 просмотров и множество комментариев.

Отметим, что фильм Эмиля Гулиева «Sonuncu Pərdə» поступил в прокат с 17 октября в сети кинотеатров Park Cinema - официальный трейлер социальной драмы представлен для просмотра ниже.

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Ф.В, Г.Р.