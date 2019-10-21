«Папина дочка»: Таркан впервые показал лицо дочери, снимок которой «взорвал» Instagram - ФОТО

Суперзвезда турецкого шоу-бизнеса Таркан впервые показал поклонникам лицо своей дочери Лии.

Таркан и его супруга Пинар Дилек стали родителями в июле 2018 года – с момента рождения дочери как сам певец, так и его супруга не раз делились снимками малышки на своих страницах в социальных сетях, но при этом лицо ребенка родителями скрывалось.

В минувший уикенд Таркан впервые показал лицо дочери Лии своим поклонникам в Instagram, где опубликовал фотографию с малышкой, которая «взорвала» Instagram, набрав более 666.000 like’ов и множество комментариев, количество которых продолжает расти. Подписчики исполнителя расходятся во мнениях, на кого же больше похожа годовалая Лия, но большинство фолловеров сходится во мнении, что девочка больше похожа на звездного папу.

Отметим, что это рекордное количество like’ов для Таркана, так как ранее его фотографии в соцсети набирали чуть более 200.000 like’ов.

Рассказывая о том, как дочь изменила его жизнь, Таркан в своих интервью отмечает, что это не передать словами, так как он в роли отца испытывает невероятные эмоции, отмечая следующее: «Лия пришла в мою жизнь словно солнце».

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Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @tarkan