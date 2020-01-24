Переехавший в США участник «Евровидения 2013» Фарид Мамедов показал годовалого сына - ФОТО

Певец Фарид Мамедов, представлявший Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение-2013», где занял 2-е место, показал в социальной сети Instagram своего сына.

«Год пролетел очень быстро. С первым днем рождения, сын!» - пишет Ф.Мамедов в комментарии к фотографиям сына, лицо которого своим подписчикам артист показывать не стал.

Напомним, что осенью 2018 года в азербайджанских СМИ прошла информация о том, что азербайджанский участник «Евровидения-2013» певец Фарид Мамедов, занявший на конкурсе 2-е место, работает курьером в Нью-Йорке – подробнее об этом читайте здесь.

О причинах переезда певца в Штаты недавно рассказала его педагог, заслуженная артистка Айбениз Гашимова, заявившая, что Ф.Мамедов эмигрировал из-за того, что был обижен – более подробно об этом читайте по ссылке.

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Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @thefaridmammad