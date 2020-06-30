Перестрелка на ирано-азербайджанской границе, убит нарушитель - ФОТО

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Азербайджанские пограничники предотвратили контрабанду крупной партии наркотиков.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС) АР, 29 июня в 23:50 на границе близ села Чемели Бейляганского района военнослужащие погранотряда «Горадиз» зафиксировали попытку нарушения госграницы и обнаружили, что два нарушителя пытаются проникнуть на территорию Азербайджана со стороны Исламской Республики Иран.

Пограничники приказали нарушителям остановиться и сделали предупредительный выстрел в воздух, однако те не подчинились и открыли огонь. В ходе перестрелки один из нарушителей был убит, другому удалось скрыться в лесу.

В ходе осмотра места происшествия был обнаружен обрез охотничьего ружья и два мешка с 33 килограммами наркотиков.

После инцидента была проведена встреча между азербайджанскими и иранскими пограничниками.

По факту начато расследование, ведутся поиски второго нарушителя границы.

Тимур Рзаев