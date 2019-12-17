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Первый вице-президент Азербайджана встретилась с первой леди Украины - ФОТО

17 Декабря, 2019 в 16:39 ~ 1 минута на чтение 2085
Первый вице-президент Азербайджана встретилась с первой леди Украины - ФОТО

17 декабря Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с находящейся с визитом в нашей стране первой леди Украины Еленой Зеленской.

На встрече, проведенной за чайным столом, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева отметила, что рада видеть супругу Президента Украины Елену Зеленскую в Баку. Мехрибан Алиева сказала, что этот визит является хорошей возможностью для близкого ознакомления с нашей страной.

Елена Зеленская выразила удовлетворение пребыванием в Баку и встречей с Первым вице-президентом Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями о развитии связей между Азербайджаном и Украиной в различных сферах.

АЗЕРТАДЖ

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