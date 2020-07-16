Полад Бюльбюль оглы: Мы не смиримся с потерей своих земель

~ 5 минут на чтение 632

«В то время, когда ситуация во всем мире нестабильна и ведется борьба с пандемией, воспользовавшись моментом и проигнорировав призыв Генерального секретаря ООН к немедленному прекращению огня во всех уголках мира, армянская сторона, показав свое истинное лицо, осуществила провокацию на армяно-азербайджанской границе».

Как сообщает 1news.az, об этом написал в своей статье посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, опубликованной в «Федеральное агентство новостей».

«Конечно же, она получила достойный ответ вооруженных сил Азербайджана. Есть серьезные потери с обеих сторон, боевые действия продолжаются, и это может в любой момент перерасти в полномасштабную войну.

Касательно того, с чем связано данное обострение. Могу сказать, что Арменией преследуются две цели. Во-первых, она пытается вовлечь в армяно-азербайджанский конфликт ОДКБ и поставить Азербайджан лицом к лицу с государствами-членами этой организации, с которыми у моей страны на двухсторонней основе сложились крепкие экономические связи и теплые, дружеские отношения. Во-вторых, прозападное правительство Армении хочет создать очередной очаг напряженности вокруг России, и, тем самым, вовлечь в противоречащий ее стратегическим интересам конфликт. Естественно, Россия не заинтересована в военном конфликте у своих границ, и поэтому необходимо в кротчайшее время решать суть проблемы, оказать давление на страну-агрессора, которая должна убрать свои войска с оккупированных территорий. Иначе военные столкновения будут возникать снова и снова.

О политических и экономических последствиях трагедии, думаю, должна задуматься, в первую очередь, сама Армения, которая проводит агрессивную захватническую политику, в результате которой полностью изолирована от всех прибыльных экономических проектов в регионе, инициированных Азербайджаном.

С каждым днем в Армении ухудшается социальное и финансовое положение и большое количество населения, особенно молодежь, которая не видит перспектив, покидает ее пределы. Помимо этого, все страны мира однозначно поддерживают территориальную целостность Азербайджана и не признают созданное на оккупированных азербайджанских территориях псевдогосударство.

Есть общеизвестные четыре резолюции СБ ООН, обязательные к исполнению и требующие безоговорочного и незамедлительного вывода армянских войск с азербайджанских территорий. Однако, к сожалению, эти документы до сих пор остаются не исполненными. Но правда на нашей стороне и я уверен, что справедливость восторжествует.

Сам факт того, что мои соотечественники вышли на митинг с требованием освободить наши земли — естественно. Более 30 лет мы терпим оккупацию наших исконных земель, жемчужины Карабаха — города Шуша, который подарил миру выдающихся поэтов, композиторов, певцов. Это не может продолжаться вечно. К сожалению, мирные переговоры не дают никаких результатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно говорил, что вести переговоры ради переговоров мы не будем. Люди видят, что никакого продвижения нет. И поэтому не удивительно, что они вышли на улицы. И мы увидели, митинг с призывами к началу военных действий. Однако такие вопросы на улицах и митингах не решаются. Это должно быть решение верховного главнокомандующего. И если такое решение будет принято, тогда мы будем освобождать наши земли.

Организацией переговоров по урегулированию конфликта занимается Минская группа ОБСЕ и страны-сопредседатели в лице России, США и Франции. На протяжении долгих лет они занимаются поиском путей мирного урегулирования. Но, к сожалению, безуспешно. Здесь на Россию, как и на другие страны-сопредседателей, возлагается огромная ответственность. Уверен, что именно Россия, как самая большая и сильная страна региона, постоянный член СБ ООН, может сыграть свою исключительную историческую роль в решении этого затяжного конфликта.

Мы также ждем, чтобы США, Франция, Россия, а также другие страны мирового сообщества оказали давление на агрессора. Давно уже пора принять международные санкции против Армении и ее руководителей. Если не удастся решить этот вопрос мирным путем, то остается самый нежелательный и опасный — военный путь решения этого застарелого конфликта.

Последние события показывают, что азербайджанский народ никогда и ни при каких обстоятельствах не согласится с потерей своих земель», говорится в статье.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В ночь с 13 на 14 июля на территории Товузского района также шли ожесточенные бои. В ходе боев героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, солдат Эльчин Мустафазаде.

1news.az