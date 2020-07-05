Герой дня: сотрудник МЧС после тушения пожара на заводе Sobsan - ФОТО

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В социальных сетях распространено фото сотрудника МЧС, принимавшего участие в тушении пожара на лакокрасочном заводе Sobsan в Бинагадинском районе Баку.

Как ранее сообщал 1news.az, крупный пожар, возникший 4 июля вечером, был потушен под утро 5 июля благодаря усилиям бригады МЧС.

В результате пожара, по предварительным оценкам, сгорела площадь около 3000 кв.м. Пятеро сотрудников МЧС получили ранения, четырем была оказана помощь на месте, а один был доставлен в токсикологический центр.

На фотографии, распространенной в соцсетях, можно увидеть уставшего после бессонной ночи сотрудника МЧС, сидящего на земле с закрытыми глазами.

Данное фото вызвало большой интерес. Некоторые пользователи назвали его фотографией дня.

Эльшан Рустамов

Фото: Эльвин Пашазаде