Представитель КНДР заявил в Баку, когда его страна откажется от нуклеризации

«Текущая ситуация похожа на период начала «холодной войны», ситуация на Корейском полуострове критическая, мы сталкиваемся с серьезным кризисом, требующим решения».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заместитель председателя Государственного совета КНДР, председатель Президиума Верховного Народного собрания Чхве Рён Хэ, выступая на XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

«Движение неприсоединения мощная сила в борьбе против империализма, оно сыграло важную роль в сохранении глобального мира», - сказал он.

По его словам, США продолжают политические и военные провокации против его страны.

«Мы можем обсуждать вопросы денуклеризации только тогда, когда США откажутся от враждебной позиции в отношении КНДР», - заявил Чхве Рён Хэ.



Он также отметил, что государства-члены ДН должны противостоять актам агрессии, прибегать к совместным действиям для защиты.

«ДН является антивоенной мирной организацией и должна противостоять всем формам агрессии», - сказал заместитель председателя Государственного совета КНДР, подчеркнув, что сегодня в мире справедливость растаптывается, нарушаются принципы суверенитета и территориальной целостности.

По его словам, необходимо построить новый справедливый мировой порядок:

«Перед лицом растущих санкций народ КНДР предпринимает усилия для построения самодостаточной социалистической страны».

Чхве Рён Хэ выразил благодарность Азербайджану за председательство в Движении неприсоединения и проведение саммита в Баку.

Эльшан Рустамов, Э.Т.