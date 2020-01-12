Прекращены полномочия представителя партии-участницы парламентских выборов в Азербайджане

Прекращены полномочия представителя одной из политических партий, обратившихся для участия на парламентских выборах.

Как сообщает Trend.az, соответствующее решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии.

Так, на заседании рассматривалось обращение партии «Вахдат» о прекращении полномочий уполномоченного представителя партии на выборах в Милли Меджлис.

Принято решение по прекращению полномочий представителя партии «Вахдат».

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

А.А.