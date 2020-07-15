Президент Азербайджана - о вчерашней провокации у Аллеи шехидов: «Все предатели и провокаторы будут наказаны» - ВИДЕО

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«Группа провокаторов пыталась испортить прекрасный и благородный порыв народа. Их попытки были пресечены, их личности будут установлены, и все они будут привлечены к ответственности.

Я также прошу патриотически настроенных людей, которые также были вчера у Аллеи шехидов: если вы узнаете кого-то из тех, кто чинил беспорядки, на распространенных видеороликах, обязательно сообщите. Все провокаторы будут наказаны в соответствии с законом», - сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступив с официальной речью на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2020 года и предстоящим задачам.

Говоря о вчерашнем патриотическом шествии и собрании у Аллеи шехидов, состоявшемся в Баку накануне, глава государства сказал: «Вчера группа патриотов отправилась к Аллее шехидов, выражая свою сопричастность и поддержку Азербайджанской армии и Верховному главнокомандующему. Я приветствую этот патриотический шаг.

Мне сказали, что на протяжении всего достаточно долгого шествия собравшиеся скандировали патриотические лозунги обо мне, о нашей армии, о наших людях, о Карабахе. Это еще раз показывает, как в трудные времена люди сплачиваются, а также иллюстрирует единство народа и власти.

Однако, к сожалению, в ряды этих людей попали и провокаторы, и сейчас их личности устанавливаются. Эти группы людей совершили ряд хулиганских действий, пытались нарушить общественный порядок, оказывали сопротивление полиции.

По моему поручению полиция обеспечивала безопасность вчерашнего шествия, а также регулировала их движение, ведь часть их маршрута пролегала через проезжую часть. Все эти поручения я дал вчера вечером министру внутренних дел Вилаяту Эйвазову.

В то же время я предупредил о том, что необходимо проявить бдительность, так как не исключено, что некоторые провокационные силы, представители «пятой колонны», предатели, будут пытаться совершить провокацию. И сотрудники полиции достойно исполнили свои обязанности – порядок был полностью восстановлен».