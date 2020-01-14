1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Президент Ильхам Алиев: Исламские ценности являются неотъемлемой частью наших национально-духовных ценностей

Сегодня в 20:45 ~ 2 минуты на чтение 257
Президент Ильхам Алиев: Исламские ценности являются неотъемлемой частью наших национально-духовных ценностей

Мы построили современное государство на прочной национально-духовной основе. Исламские ценности являются неотъемлемой частью наших национально-духовных ценностей. Мы привязаны к своей религии. Мы пропагандируем в мире исламскую культуру. Проводятся многочисленные конференции, выставки, презентации в мире, до мировой общественности доводятся азербайджанские реалии, реалии исламской культуры. Мы представляем Ислам миру таким, какой он есть, религией мира, милосердия, и будем продолжать эту деятельность и впредь.

Эти мысли из речи главы государства на церемонии ифтара по случаю священного месяца Рамазан опубликованы в новоизданной 95-й книге многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель».

Материалы в очередной книге многотомника, ответственным за выпуск которого является академик Рамиз Мехтиев, охватывают период с мая по августа 2019 года.

В 95-ю книгу многотомника вошли материалы о встречах и переговорах Президента Ильхама Алиева с прибывшими в Азербайджан с официальным визитом Президентом Республики Польша Анджеем Дудой, вице-спикером Великого национального собрания Турции Сурейей Сади Билгичем, президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели, генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле. В издании приведена информация о принятии Президентом Азербайджана высокопоставленных лиц Китая, Германии, России, США, Саудовской Аравии и других государств, Европейского союза, НАТО, Всемирной таможенной организации, Всемирного банка.

Читатель в этой книге может ознакомиться с текстом речи Президента Азербайджана на официальном приеме по случаю 28 Мая – Дня Республики, информацией о его участии в открытии XXVI Международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия 2019», церемонии открытия ряда инфраструктурных объектов в Баку, нового жилого комплекса, возведенного для вынужденных переселенцев в Пираллахинском районе столицы, а также о проведенном 31 июля совещании о социально-экономической сфере.

В новое издание вошли поздравление Президента Ильхама Алиева азербайджанскому народу по случаю включения исторического центра Шеки вместе с Ханским дворцом в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, его послания участникам Международного архитектурного форума «Массовый туризм в исторических городах», VI Международного конгресса «Бакинские дни сердца» и XV конференции Евразийского общества сердечно-сосудистой хирургии, конференции и выставки информационных технологий и технологических инноваций Всемирной таможенной организации, международной конференции в Вене на тему «От межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества к общечеловеческой солидарности» и другие письма.

В книге даны указатели «Примечания» «Личные имена», «Географические названия».

При подготовке 95-й книги, выпущенной «Азернешр», были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).

АЗЕРТАДЖ

257

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены