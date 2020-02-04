Президент Ильхам Алиев предупредил: Банки должны снизить процентные ставки

В банковском секторе процесс оздоровления продолжается и должен продолжаться.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заключительной речи на конференции, посвященной итогам первого года исполнения «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах».

«Мы оказали большую поддержку банкам. Все вклады застрахованы, и мы продлили этот процесс. Считаю и полностью уверен, что кризисный период уже позади. Однако для повышения доверия населения к банкам государство вновь берет на себя этот вопрос. Азербайджан – редкая страна, где все банковские вклады застрахованы государством. Это большая поддержка и привилегия, предоставляемая банкам, но в то же время это повышает их ответственность. Если со стороны банков, частных банков будет какой-то сюрприз, то пусть пеняют на себя. В рамках новых полномочий Центрального банка контроль должен быть сильнее, чтобы процесс оздоровления завершился успешно», - заявил глава государства.

Президент Ильхам Алиев также отметил, что по мере роста экономики, улучшения экономической ситуации учетная ставка также снижается. «В этом году она также снизилась и составила чуть более 7 процентов. Конечно, частные банки также должны снизить процентные ставки», - отметил Президент.

В целом, частные банки должны придать импульс нашему экономическому развитию, подчеркнул глава государства.

«Их работа не должна заключаться в том, чтобы просто сидеть и зарабатывать деньги. Они должны осознавать свою ответственность. Государство предоставило им лицензию на деятельность. Если в этих банках будут какие-то проблемы, то эта лицензия будет аннулирована. В последнее время лицензии многих банков были аннулированы. Они будут лишены этих возможностей. Поэтому должны подходить ответственно. Сюрпризов не должно быть. Они должны отдавать предпочтение бизнес-кредитам. Я отметил это на совещании, посвященном итогам года. Опять же, эта тенденция видна. Предпочтение отдается потребительским кредитам. Конечно, это очень легко. Выдают потребительский кредит, а затем получают проценты. Но банковский кредит нужен для экономики страны, для реального сектора, для создания рабочих мест», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев дал указание Центральному банку и соответствующим министерствам, в том числе Кабинету министров взять это под контроль и регулярно информировать, под какие проценты выдаются бизнес-кредиты.

Глава государства также затронул вопрос отказа банками принимать в качестве залога имущество, предлагаемое в районах и сельской местности. «Они хотят в залог имущество в Баку. Этому должен быть положен конец. Здесь нельзя допускать никакой дискриминации. Поэтому соответствующие структуры должны серьезно заняться и этим вопросом», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

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