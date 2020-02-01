Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Си Цзиньпину

2 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил соболезнования президенту Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с кончиной людей в результате вспышки разразившийся в этой стране эпидемией, вызванной новым типом коронавируса.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в письме главы государства говорится:

«Уважаемый господин Президент,

Крайне опечален известием о кончине людей в результате вспышки в Вашей стране нового типа коронавируса.

Высоко оцениваю шаги, предпринимаемые Китайским правительством по предотвращению распространения эпидемии и гибели людей, стойкость, демонстрируемую китайским народом. Верю, что под Вашим руководством Китайская Народная Республика достойно справится с этой бедой.

Заверяю Вас в том, что в эти временно сложные дни народ Азербайджана солидарен с дружественным китайским народом, и мы готовы оказать любую помощь.

От себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования семьям лиц, скончавшихся в результате этого заболевания, желаю скорейшего выздоровления заразившихся вирусом».

Тимур Рзаев