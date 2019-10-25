Президент Кубы: Могущественные страны, сидя в своих комфортабельных бункерах, превратили наши государства в лаборатории

«Могущественные страны, сидя в своих комфортабельных бункерах, превратили наши государства в лаборатории и рынки для своего оружия, оставив нам как сальдо потерянные жизни, перемещенные народы, беженцев, голодных и пострадавших».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил Президент Кубы Мигель Диас-Канель, выступая на XVIII саммите глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

«Они диктовали правила поведения и составляли списки для того, чтобы исключить либо наказать нас в случае, если мы не подчинимся слепо законам рынка и господству империи», - сказал он.

Президент Кубы подчеркнул, что в XXI веке под шквал угроз и агрессий разного рода попадают все суверенные правительства, которые отказываются служить гегемонистской державе для создания военных баз, отдавать свои ресурсы или подчиняться ее приказам.

Напомним, что сегодня в столице Азербайджана стартовал XVIII саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

В саммите принимают участие главы государств и правительств многих стран мира, а также руководители международных организаций. Для освещения мероприятия аккредитацию прошли 246 журналистов.

Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре. Это решение было принято единогласно странами-членами организации на саммите Движения неприсоединения, прошедшем 13-18 сентября 2016 года на острове Маргарита в Венесуэле. Азербайджан стал полноправным членом Движения неприсоединения сравнительно недавно – в 2011 году.

А.А., Э.Т.