Привычный «развод» в Баку: Мошенники активизировались в карантин

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Вот уже несколько лет в Баку действует группа мошенников, использующая одну и ту же схему обмана.

Представляясь молдаванами или грузинами, они предлагают жителям азербайджанской столицы кастрюли и миски, якобы оставшиеся непроданными с выставки, а также парфюмерные изделия. Причем продают под предлогом того, что хотят купить билеты, чтобы вернуться на родину.

Впрочем, несмотря на продажу товара, они за прошедшие годы чудесным образом так и не смогли скопить денег на билеты. Их цель другая, и в карантин они еще больше активизировались.

Об очередном случае попытки подобного «развода» рассказал известный путешественник Фарид Новрузи.

«Больше недели назад мой родной брат поделился приключившейся с ним историей. Рядом с Парк Бульваром к нему подъехала чёрная машина, типа вэн, с грузинскими номерами, в ней сидели парень и девушка, и выглядели, по его описанию, они весьма порядочно. Они рассказали ему свою историю, как из-за карантина застряли в Баку, у них закончились деньги, и попросили купить у них подарки, которые они якобы собирались увезти с собой. Брату стало жалко их и, не взяв у них ничего взамен, он просто помог финансово.

И вот сегодня с проспекта Нобеля я заметил, что за мной едет чёрная машина, а я ехал в сторону Бабека. Выехав через Агшехер на Бабека и, чтобы понять действительно ли машина преследует меня, я сделал резкий разворот в обратном направлении в сторону отеля «Эксельсиор». Развернувшись за мной, чёрная машина начала моргать мне, я притормозил машину на обочине, чтобы выяснить, что они хотят от меня. Машина типа вэн подъехала ко мне. Когда они поравнялись, я увидел внутри парня и девушку, они начали меня просить помочь им деньгами и взамен предлагали парфюм, я сразу вспомнил историю брата. Моментально проанализировав ситуацию, я понял, что здесь что-то неладно, и начал задавать им встречные вопросы. Как сказал мне парень, он тбилисский из Ортаджал, он не знал, что вся моя материнская сторона оттуда. От более детальных вопросов он ушёл. Он начал сетовать на то, что, мол, они уже 4 месяца из-за карантина не могут выехать, и им уже не на что жить. Честно говоря, это мне показалось неправдоподобным, так как 4 месяца назад границы все ещё были открыты, и они могли бы уехать.

Не знаю, но да простит меня Аллах, мне показалось, что они меня разводят, и, видимо, я и мой брат не единственные, к кому они так подъехали. Я отказал им, но при этом посоветовал, если они так хотят уехать, они могут это сделать самолетом через Стамбул, откуда могут запросто добраться до Тбилиси, а деньгами им может помочь либо посольство, либо родные. А на вопрос, как быть с машиной, я им посоветовал припарковать ее на одной из парковок и после пандемии вернуться за ней. И да, в конце сообщил, что если человек очень хочет вернуться домой, он сделает все возможное, чтобы добраться до Родины, и кому, как не мне, об этом знать. Вот так, вдруг встретите эту пару, не покупайтесь на их трюк», - написал Ф.Новрузи в своем статусе в соцсети Facebook.

В комментариях под его статусом люди делятся многочисленными историями о том, как сами стали или чуть не стали жертвами уловок этих мелких мошенников, которые на самом деле в большинстве своем являются цыганами. И действительно, их лица уже примелькались в Баку. Но, как удалось выяснить 1news.az, каких-либо заявлений в полицию на этих лиц в последнее время не поступало, так как действуют они корректно, неагрессивно. К тому же нельзя исключать, что кто-то из находящихся в Азербайджане иностранцев в нынешней ситуации карантина тоже мог остаться без денег и полулегально продавать какие-то вещи или товары. Так что, выбор – покупать что-то у подобного вида продавцов или отказаться от всякого общения с ними как с мошенниками - каждый делает сам.

Тимур Рзаев