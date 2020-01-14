Пугающее превращение Джареда Лето в вампира в первом трейлере фильма «Морбиус» - ВИДЕО

Опубликован первый трейлер фильма про вампира-мутанта «Морбиус» с голливудским актером и музыкантом Джаредом Лето в главной роли.

Фильм «Морбиус» снят по комиксам Marvel о человеке-пауке – Морбиус как персонаж впервые появился в роли злодея в выпуске «Человека-паука», посвященном Хэллоуину, в 1971 году.

По сюжету фильма, первый трейлер которого представлен для просмотра ниже, биохимик Майкл Морбиус страдает от редкого заболевания крови и пытается найти лекарство от него, найдя которое решается на опасный эксперимент с кровью летучих мышей и превращается в кровожадного вампира.

Режиссером картины стал Даниель Эспиноса («Живое», «Код доступа «Кейптаун»), в ролях также снимались Мэтт Смит («Доктор Кто», «Корона»), Адриа Архона («Тихоокеанский рубеж-2», «Настоящий детектив»), Джаред Харрис («Союзники», «Чернобыль»), Тайриз Гибсон (кинофраншиза «Форсаж»).

Премьера картины запланирована на 30 июля 2020 года.

Ф.В, Г.Р.