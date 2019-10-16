Путин пригласил Эрдогана в Россию

По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщается на официальном сайте главы России, лидеры двух стран продолжили обсуждение ситуации в Сирийской Арабской Республике, в том числе на севере этой страны. Отмечена, в частности, необходимость предотвращения конфликтов между подразделениями турецкой армии и вооруженными силами сирийского правительства.

Президент России обратил внимание и на обострение гуманитарной ситуации в районах вдоль сирийско-турецкой границы. Глава Российского государства считает также недопустимым, чтобы сложившейся ситуацией воспользовались члены террористических организаций, в том числе ИГИЛ, которые охраняются сегодня курдскими вооруженными формированиями.

Уже сейчас террористы предпринимают попытки вырваться на свободу и проникнуть в соседние страны.

Президенты России и Турции высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии и выразили намерение способствовать созыву Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве.

Оба лидера подтвердили свою приверженность в конечном итоге обеспечению территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.

Владимир Путин пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить в ближайшие дни Россию с рабочим визитом. Приглашение принято.

1news.az