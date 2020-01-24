Пять лучших китайских cмартфонов – купите именно сегодня и не проиграйте

В этом году Китайский Новый год вам особенно полюбится и вы будете в предвкушении.

Потому что Kontakt Home подготовил заманчивые предложения в честь Китайского Нового года.

Bсе магазины Kontakt Home 24, 25, 26 января включили продукцию Xiaomi, Huawei и других китайских брендов в специальную кампанию. Вы сможете получить нужный смартфон, часы, наушники, камеру или повербанк без предоплаты, без процентов и на условиях частичной оплаты до 18 месяцев.

А теперь перейдем к делу. Таким образом, мы выделяем ТОП 5 смартфонов в каждом ценовом сегменте.

Xiaomi Redmi 8A

Преимущества этого смартфона класса А не ограничиваются только именем и ценой 299.99 AZN. Таким образом, Redmi 8A поможет вам удалить слова «мой телефон вырубился» из вашего словаря. Благодаря емкости батареи 5000mAh вы сможете легко решить всю свою работу в течение дня. Спешите приобрести смартфон Redmi 8A в магазинах Kontakt Home без предоплаты, без процентов и всего за 16.70 AZN в месяц Huawei Y9 2019 edition

В смартфоне за 499.99 AZN есть все, что вам нужно в повседневной жизни. Итак, начнем с того, что у Huawei Y9 2019 есть считыватель отпечатков пальцев, 2 SIM-карты, мощные передние и основные камеры, которые помогут вам пережить каждый момент. Смартфон имеет черный, синий и даже красный цвет. Вы можете заполучить смартфон Huawei Y9 2019 4GB / 64GB без без предоплаты, без процентов и всего за 27.80 AZN в месяц во всех магазинах Kontakt Home. Xiaomi Mi A3

Высокая производительность при такой цене. Xiaomi Mi A3 всего за 549.99 AZN удивит вас своей производительностью с первого дня. Так, смартфон оснащен аккумулятором повышенной емкости, 32-мегапиксельной фронтальной камерой, основной камерой 48MП + 8MП + 2MП. Можете быть уверены, с такими показателями ваши друзья захотят, чтобы именно вы делали все селфи.

Смартфон Xiaomi Mi A3 предлагается в магазинах Kontakt Home без предоплаты, без процентов и всего за 30.60 AZN в месяц.

Huawei P30 Lite

Вы делаете много фотографий, селфи, но память телефона останавливает вас на полпути?

Всего за 599.99 AZN с памятью 4GB/128GB вы сможете делать столько фотографий, видео и селфи на смартфон Huawei P30 Lite, сколько захотите. 32-мегапиксельная фронтальная камера, основная камера 24MП + 8MП + 2MП также на своем месте. Смартфон Huawei P30 Lite предлагается в магазинах Kontakt Home без предоплаты, без процентов и всего за 33.40 AZN в месяц.

Мы намеренно оставили этот смартфон на конец. Как говорится, десерт всегда должен выделяться…

Нам понадобилось всего лишь 22 символа для обозначения индикаторов основной камеры смартфона Huawei Nova 5T: 48MП + 16MП + 2MП + 2MП.

С 32-мегапиксельной фронтальной камерой, мощным аккумулятором и памятью 6GB/128GB, Huawei Nova 5T претендует стать вашим новым смартфоном. Смартфон стоимостью 999.99 AZN можно приобрести в магазинах Kontakt Home без предоплаты, без процентов и всего за 55.60 AZN в месяц.

Не упускайте возможности, созданные Kontakt Home в преддверии Китайского Нового года! Спешите 24, 25 или 26 января в один из магазинов Kontakt Home.

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