Qabağından Yemə. Вагиф Джавадов против Талеха Юзбекова в новом шоу – ВИДЕО

Экс-футболисты сборной Азербайджана по футболу Вагиф Джавадов и Руслан Абышов приняли участие в новом развлекательном шоу на интернет-канале CVN TV.

Как сообщает 1news.az, в передаче «Tural ilə Qabağından Yemə» также приняли участие популярные видеоблоггеры Талех Юзбеков и Фуад Искендеров.

Ведущим передачи является Турал Мамедли, более известным нам как спортивный комментатор телеканала Idman.

Участники были поделены на две команды. Вагиф Джавадов сыграл в одной команде с Фуадом Искендеровым, а Руслан Абышов с Талехом Юзбековым. Команды по очереди отвечали на вопросы ведущего. Если команда давала не правильный ответ, то участники должны были съесть одно из необычных блюд, приготовленных специально для передачи. В итоге, победа досталась команде Руслана Абышова и Талеха Юзбекова.

Теймур Максутов