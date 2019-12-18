Раскрашенная история путешественника во времени из Баку – ФОТО

К вступлению для этого интервью невольно просится отрывок из книги «Книгармония» Надеи Ясминска: «Я хотел бы получить в подарок карманную машину времени. Чтобы она могла отправить меня и в прошлое, и в будущее, и в миры, которые еще не открыты. Чтобы я забыл, кто я на самом деле, и мог стать кем угодно — рыцарем, пиратом, искателем приключений, укротителем чудовищ или космическим странником. И пусть каждый раз она переносит меня назад целым и невредимым».

И действительно, кто из нас не мечтал путешествовать во времени после просмотра всеми любимого сериала «Доктор Кто», трогательного фильма «Жена путешественника во времени» и манящей картины «Полночь в Париже» и иметь волшебную машину, как в серии книг «Таймлесс» Керстин Гир – коснуться пальцем и «вжух!»

Мой собеседник - талантливый художник и любитель истории Турал Гусейн - рассказал о своей идее, процессе работы и о том, как ему удается вдохнуть жизнь в вековые снимки из старых фотоархивов.

- Я думаю, что черно-белая фотография, как машина времени, позволяет нам путешествовать по изображениям из прошлого. Началось все с моего интереса к истории и программе Photoshop. С 12 лет во мне проснулся интерес к графике и различным графическим программам, а со временем я и вовсе перешел на чистую графику, оставив рисование на холсте. С 2014 года учился на дизайнера в Азербайджанском государственном университете культуры и искусства.

Мне всегда нравилась мода, музыка, фильмы из прошлого. Я слушал Элвиса Пресли, «Битлз»… Благодаря Интернету смог изучить культуру прошлых веков более детально.

Интерес к черно-белой фотографии появился у меня в 2017 году, тогда я работал над портретом русского композитора Рахманинова. То была моя первая работа, и получилась она довольно неплохой (улыбается).

Позже я задумался над тем, что если бы я раскрашивал фотографии, как-то связанные с Азербайджаном, то моей аудитории и моим друзьям это было бы очень интересно. В этом году я решил создать страницу на Facebook для своих работ, назвав ее «Раскрашенная история». Мне это название показалось привлекательным, оно полностью отражает то, что я делаю.

Выбирая фотографии, над которыми собираюсь работать, я отбираю наиболее интересные кадры. Немалую роль играет качество самой фотографии, а найти что-то качественное в Интернете не так-то и легко. Мне повезло - Шахин Гасанлы, художник по костюмам для многих отечественных исторических фильмов, поддержал меня и поделился со мной великолепным фотоархивом из черно-белых снимков. Также я получил очень редкие фотографии от историка, профессора Адалята Тахирзаде, сделанные в конце XIX-XX вв.

Со временем из просто хобби моя идея выросла в отдельный проект, ко мне стали поступать заказы. Первый вопрос, с которым я чаще всего сталкиваюсь: «Как вы выбираете цвета и откуда знаете, какого цвета должны быть определенные детали?» Это действительно нелегко. Например, раскрашивая фото парикмахерской (1910 г.), я не могу знать точного цвета одежды людей и деталей на снимках. Я собираю различную информацию об одежде и тканях тех времен. Самое главное - чтобы все детали на фото выглядели реальными и соответствовали тому периоду.

В раскрашивании фотографий мне помогают полученные когда-то знания о живописи. Угол падения света, степень яркости, правильно подобранные оттенки… Одних знаний Photoshop-а для моей работы недостаточно.

Продолжительность процесса окраски зависит от сложности кадра, иногда рабочий процесс занимает несколько часов, а иногда – несколько дней и даже недель. Конечно, в этом немало утомительного, но мне очень нравится то, чем я занимаюсь, а это главное. Смотря на ту или иную фотографию, я будто погружаюсь в этот кадр, нахожусь вместе с теми людьми. Моя мотивация – помочь людям лучше понять и изучить прошлое, я показываю черно-белые снимки в более близком нам ракурсе, используя цвет. С каждой последующей работой я замечаю, как качество становится все лучше и лучше, это не может не радовать. Так как количество работ растет, я задумываюсь о выставке (улыбается).

Чего бы мне хотелось больше всего? Постоянно находить новые фотографии, интересные архивы, у коллекционеров, например.

Ведь путешествовать во времени – это так увлекательно!

Турал Гусейн

И.Нармин, Э.Т.