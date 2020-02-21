1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Расширяется один из проспектов Баку - ФОТО

21 Февраля, 2020 в 14:03 ~ 1 минута на чтение 2439
Расширяется один из проспектов Баку - ФОТО

Расширяется Московский проспект, расположенный на границе Ясамальского и Насиминского районов Баку.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анар Наджафли, расширяется участок проспекта на пересечении с улицей Музаффара Гасанова (на кругу у станции метро «20 Января», возле здания «Азерсу»).

Здесь будет создана отдельная полоса для поворота направо наверх, на улицу М.Гасанова (в сторону улицы Аббасмирзы Шарифзаде). Для ее создания изменяется месторасположение одного из выходов перехода станции метро «20 Января» (около «Азерсу»). Новая полоса должна положительно повлиять на ситуацию с заторами на кругу.

Тимур Рзаев, Г.Р.

2 439

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены