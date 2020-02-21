Расширяется один из проспектов Баку - ФОТО

Расширяется Московский проспект, расположенный на границе Ясамальского и Насиминского районов Баку.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анар Наджафли, расширяется участок проспекта на пересечении с улицей Музаффара Гасанова (на кругу у станции метро «20 Января», возле здания «Азерсу»).

Здесь будет создана отдельная полоса для поворота направо наверх, на улицу М.Гасанова (в сторону улицы Аббасмирзы Шарифзаде). Для ее создания изменяется месторасположение одного из выходов перехода станции метро «20 Января» (около «Азерсу»). Новая полоса должна положительно повлиять на ситуацию с заторами на кругу.

Тимур Рзаев, Г.Р.