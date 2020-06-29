В этом году компания Retail Group Azerbaijan, действующая в Азербайджане с 2011 года, отмечает свое девятилетие на местном рынке.
Retail Group Azerbaijan - это компания с иностранными инвестициями, учрежденная со стороны группы компаний FAWAZ ALHOKAIR Саудовская Аравия и ISR HOLDING.
Наша компания является официальным представителем таких брендов, как Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, GAP, ALDO, и многих других известных брендов.
Официальный представитель ООО Retail Group Azerbaijan Зарадешт Хамоу, выражая глубокую благодарность руководству страны – господину Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан ханум Алиевой, так оценил деятельность компании за прошедшие 9 лет:
«В течение всех 9 лет, которые мы существуем на рынке, компания, поддерживая политику, проводимую Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом Алиевым, успешно развивается благодаря благоприятным экономическим условиям, созданным руководством страны для инвесторов.
Retail Group Azerbaijan, руководствуясь законами государства, целиком и полностью осознает свою социальную ответственность перед населением страны. На сегодняшний день в компании занято более 500 работников, и мы принимаем все необходимые меры для их социальной и экономической защиты.
За столь продолжительное и успешное существование на местном рынке компания выражает глубокую благодарность Президенту Азербайджана господину Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту госпоже Мехрибан ханум Алиевой и населению страны за оказанную поддержку и доверие».
Retail Group Azerbaijan – 9 лет с вами!
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