Retail Group Azerbaijan – 9 лет с вами!

В этом году компания Retail Group Azerbaijan, действующая в Азербайджане с 2011 года, отмечает свое девятилетие на местном рынке.

Retail Group Azerbaijan - это компания с иностранными инвестициями, учрежденная со стороны группы компаний FAWAZ ALHOKAIR Саудовская Аравия и ISR HOLDING.