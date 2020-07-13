Россия будет сотрудничать с Азербайджаном в вопросе вакцинации от COVID-19

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Борьба с коронавирусной инфекцией сейчас является международной проблемой, поэтому государства, тем более дружественные, помогают друг другу в обмене информацией, проводят совместные тренинги и конференции, оказывают помощь.

Как сообщает 1news.az, об этом в интервью Report заявил доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии естественных наук, первый замдиректора Медицинского института непрерывного образования при Московском госуниверситете пищевых производств Григорий Флакс.

«Наша общая задача - добиться того, чтобы болезнь не распространялась. Помимо тест-систем, мы в будущем будем взаимодействовать с Азербайджаном и в вопросе вакцинации. Также мы можем сотрудничать в области разработки новых препаратов для лечения вирусов, в вопросах сертификации и так далее. Наша главная цель — это здоровье людей», - заявил Г.Флакс.

Напомним, что в России Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах вакцины от коронавируса.

Источник: Report