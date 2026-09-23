Мужская сборная Азербайджана обыграла Грецию на Всемирной шахматной олимпиаде

Мужская сборная Азербайджана одержала разгромную победу в седьмом туре Всемирной шахматной олимпиады в Самарканде (Узбекистан).

Как передает İdman.Biz, азербайджанские шахматисты крупно обыграли команду Греции со счетом 3,5:0,5.

Победы в составе нашей команды одержали Айдын Сулейманлы, Магомед Мурадлы и Рауф Мамедов. На первой доске лидер сборной Шахрияр Мамедъяров свел свою партию вничью.

Греция – Азербайджан – 0,5:3,5

Николас Теодору – Шахрияр Мамедъяров – 0,5:0,5

Димитриос Мастровасилис – Айдын Сулейманлы – 0:1

Стаматис Куркулос-Ардитис – Магомед Мурадлы – 0:1

Иоаннис Папаиоанну – Рауф Мамедов – 0:1

Таким образом, после выходного дня мужская команда продолжила победную серию в Самарканде, по-прежнему не зная поражений. Напомним, в шестом туре, который состоялся в понедельник, азербайджанские шахматисты обыграли Аргентину со счетом 2,5:1,5.