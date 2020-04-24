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Роттердам заявил о готовности провести «Евровидение-2021»  

24 Апреля, 2020 в 15:41 ~ 1 минута на чтение 456
Роттердам заявил о готовности провести «Евровидение-2021»  
Нидерландский город Роттердам заявил о готовности провести международный музыкальный конкурс «Евровидение» в 2021 году.  
 
NL Times сообщает о том, что конкурс планируется провести в концертном зале Ahoy, здесь же должно было пройти отмененное «Евровидение 2020» - в данный момент концертная арена преобразована во временный госпиталь по борьбе с коронавирусом, о чем подробнее читайте здесь.  
 
Организаторы готовы выделить на подготовку дополнительные 6,7 миллиона евро - средства покроют расходы на аренду зала, дополнительную охрану и рекламные вывески; по данным издания, на планировавшийся в текущем году песенный конкурс Роттердамом уже было потрачено около 15 миллионов евро. 
 
По данным нидерландских СМИ, в 2021 году конкурс должен пройти в те же даты, в которые должен был состояться в 2020 году - с 12 по 16 мая; однако точного решения по этому вопросу пока нет.  
 
Известно, что голландские организаторы и Европейский вещательный союз проводят обсуждения по ряду вопросов об условиях проведения конкурса и итоговое решение о месте проведения «Евровидения-2021» будет принято  и оглашено в мае. 
 
Напомним, что «Евровидение-2020» было отменено из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19, о чем подробнее читайте здесь - однако организаторы после официального заявления об отмене все-таки решили провести «Евровидение 2020» online и пройдет оно вне конкурса, все подробности по ссылке.  
 
В.Ф, Г.Р.

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