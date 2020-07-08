Рыбный комбинат Гаджи Зейналабдина Тагиева в Нефтчале находится в заброшенном состоянии – ФОТО

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Азербайджанский миллионер и меценат Гаджи Зейналабдин Тагиев был также крупным рыбопромышленником.

Почти все рыбные промыслы в окрестностях Куры и Каспия принадлежали ему – известно, что промыслы раскинулись от азербайджанского берега Каспия до берегов в Дагестане, Дербенте и Порт-Петровске (ныне город Махачкала) на протяжении 300 километров.

В 1898 году Г.З.Тагиев построил рыбный комбинат в поселке Банк в Нефтчалинском районе Азербайджана – после национализации советской властью данный комбинат продолжал свою деятельность вплоть до 1996 года.

Здание имеет статус исторического памятника, но, как мы видим по фоторепортажу, снятому на днях в Нефтчале фотографом Азизом Керимовым, комбинат находится в заброшенном состоянии.

Подчеркнем, что здание, неприглядный вид которого вы можете увидеть на снимках ниже, нуждается в скорейшей реставрации.

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Феликс Вишневецкий

Фото: Азиз Керимов