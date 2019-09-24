Саадат Юсифова: «Последние реформы значительно отличаются от предыдущих с точки зрения количества и качества»

2019 год запомнится как год проведения основательных реформ в Азербайджане.

Об этом на информационной сессии «Освещение выборов в СМИ» сказала заместитель заведующего отделом по вопросам НПО и коммуникаций Администрации Президента Азербайджана Саадат Юсифова.

По ее словам, последние реформы в стране значительно отличаются от предыдущих с точки зрения количества и качества.

«Реформы настолько масштабны, что окажут влияние на все институты и структуры общества», - сказала она.

Она также отметила, что нынешние парламентские выборы направлены на создание более гибкого, профессионального депутатского корпуса.

С.Юсифова указала, что около 40 СМИ были зарегистрированы для проведения агитации.

«Представители СМИ должны объективно освещать процесс и создавать равные условия для всех кандидатов», - сказала она.

Эльшан Рустамов, Г.Р.